Amir Murillo adım adım Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ta transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde şu ana kadar Yasin Özcan, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh'yu kadrosuna katan Beşiktaş, sağ bek transferinde de sona geldi.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Amir Murillo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MURILLO'DA İMZA AN MESELESİ

Beşiktaşlı yöneticiler, bir süre önce temasa geçtiği Panamalı sağ bek için Marsilya ile büyük ölçüde anlaştı.

Aradaki ufak pürüzlerin de giderilmesinin ardından Beşiktaş'ın Murillo'yu resmen açıklaması bekleniyor.

BU SEZON 2 GOL 4 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maçta 1479 dakika şans bulan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Murillo'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MURILLO'NUN KARİYERİ

11 Şubat 1996 tarihinde Panama'nın Colon kentinde dünyaya gelen Amir Murillo, futbola ülkesinin San Francisco takımında başladı.

Daha sonra sırasıyla RB New York ve Anderlecht formalarını giyen 30 yaşındaki sağ bek, 2023 yazında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu.