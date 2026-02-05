Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata, 45 yaşında transfer oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Rodrigo Tabata 45 yaşında Katar 2. Lig ekibi Al-Markhiya'ya imza attı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 15:33
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata, 45 yaşında transfer oldu
  • Rodrigo Tabata, 45 yaşında Katar 2. Lig takımı Al-Markhiya'ya transfer oldu.
  • Türkiye'de Gaziantepspor ve Beşiktaş forması giyen Tabata, Katar futbolunda 15 yıl geçirdi.
  • Tabata, futbol kariyerine devam ederek Katar'da ikonik bir figür hâline geldi.

Türk futbolseverlerin Gaziantepspor ve Beşiktaş dönemlerinden yakından tanıdığı Rodrigo Tabata, dünya futbolunda eşine az rastlanır bir istikrara imza atıyor.

Katar 2. Ligi'nde oynayan 45 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde Al-Kharitiyath'tan ayrılarak Al-Markhiya'ya transfer oldu.

2009'DA BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMUŞTU

2009 yılında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye macerasının ardından 2011'de Katar'ın yolunu tutan Tabata, bu ülkede tam 15 yılı geride bıraktı.

KATAR FUTBOLUNUN EN İKONİK FİGÜRLERİNDEN

Birçok meslektaşının teknik direktörlük koltuğuna oturduğu bir yaşta profesyonel sözleşmelere imza atmaya devam eden Tabata, Katar futbolunun en ikonik figürlerinden biri haline gelmeyi başardı.

Eshspor Haberleri