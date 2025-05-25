Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa Şahinbey ulaştı

DHA

Ampute Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediye Ampute'yi konuk etti.

Akkent Spor Köyü Sahası'nda oynanan maçta Muhammed Mübarek, Hamza Muhammed ve Fuat Taştan'ın attığı gollerle 3-0 kazan Şahinbey Ampute, 61 puana ulaşarak şampiyon oldu.

ŞAMPİYON ŞAHİNBEY AMPUTE

Şampiyonluğun ardından futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Futbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldıktan sonra kupayı kaldırarak sevinç gösterilerinde bulundu.

"SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Şampiyonluğun ardından çok mutlu olduklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bunun ilk olmadığını ve başarıların devam edeceğini ifade etti.

Tüm ekibi yürekten kutladığını belirten Tahmazoğlu, şunları dedi:

Şahinbey Ampute Futbol takımımız bu sezon da şampiyon oldu. Takımımızı, yöneticilerimizi, hepsini yürekten kutluyorum. Şahinbey için bu ilk şampiyonluk değil. Daha önce 2 defa Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazandık, 3 defa daha önce Türkiye Süper Lig kupası kazandık, 4 defa Türkiye Kupası'nı kazandık. Bedensel engelli olmalarına rağmen azmin zaferi olarak yılmadan bu şampiyonluğu kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyük bir azimle, kararlılıkla, sabırla, disiplinle çalıştılar, mücadele ettiler.

"İNŞALLAH ONU DA ALIRIZ"

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Karakuş ise, nerede bir şampiyonluk ve birincilik varsa ona talip olduklarını belirterek, şu şekilde konuştu: