Ampute Futbol Uluslar A Ligi başlıyor

Ampute Futbol Milli Takımı'nın da mücadele edeceği 2025 Uluslar A Ligi, yarın Trabzon'da başlayacak.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen organizasyon, üç gün sürecek.
EAFF Uluslar A Ligi'nde, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Polonya ve İtalya mücadele edecek. Karşılaşmalar, Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak.
Organizasyonu son sırada tamamlayan takım, Uluslar B Ligi'ne düşecek.
MAÇ PROGRAMI
Türkiye Bedensel Engeliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, milli takımın maç programı şöyle:
12 Eylül Cuma:
15.00 Türkiye-İtalya
13 Eylül Cumartesi:
15.00 Türkiye-Polonya
14 Eylül Pazar:
17.00 Türkiye-İngiltere