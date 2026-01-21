Anderlecht, Danylo Sikan'ı açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna dahil ettiği Sikan, hem Şenol Güneş hem de Fatih Tekke döneminde beklediği süreleri bulamamıştı.

Takımdan ayrılması beklenen Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ın geleceği netleşti.

Bordo-mavililer, Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile transfer görüşmelerinde sona yaklaşmıştı.

ANDERLECHT RESMEN DUYURDU

Ve transfer resmiyet kazandı.

Anderlecht, Trabzonspor'dan Danylo Sikan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservisle gerçekleştirildiği ve 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bordo-mavili takım, bu transferden 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

BİR AÇIKLAMA DA TRABZON'DAN

Belçika ekibinin ardından Trabzonspor'dan da ayrılık mesajı geldi.

Bordo-mavililer, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan’ın, Anderlecht Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan 24 yaşındaki Ukraynalı forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yapan Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini tam anlamıyla karşılayamadı.