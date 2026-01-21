Youssef En Nesyri, Juventus'la anlaşmak üzere

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer döneminin hareketli ekibi Fenerbahçe'de, ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri, Premier Lig başta olmak üzere Serie A'nın devleri de talip olmuştu.

Faslı golcünün adı, İngiltere'den Everton ve İtalya'dan Napoli'yle anılıyordu.

EN NESYRI TAMAM, FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMA AN MESELESİ

Ancak İtalyan devi Juventus, golcü oyuncu için devreye girdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe'ye kiralama ve sezon sonunda satın alma opsiyonlu olarak teklifini iletti.

En-Nesyri ve Juventus, her konuda anlaşma sağladı.

Yine haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve transferin kısa süre içerisinde resmileşmesinin beklendiği belirtildi.

İTALYANLAR YAZMAYA BAŞLADI

Torino merkezli ve Juventus'a yakın spor gazetesi TuttoSport'un haberine göre; Juventus, En-Nesyri'nin 8 milyon euroluk maaşını ödemeyi kabul etti.

Haberin detayında Juventus'un 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, sezon sonunda ise 20 milyon euro bonservis ödeyip En-Nesyri'yi bonservisiyle kadrosuna katacağı kaydedildi.

19.5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

28 yaşındaki Faslı golcü, 2024 yazında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 38 GOL 9 ASİST

En-Nesyri, Fenerbahçe forması giydiği 77 resmi maçta 38 gol atıp, 8 asist yaptı.