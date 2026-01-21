Abone ol: Google News

Başakşehir, Njie ile sözleşme yeniledi

Başakşehir, Gambiyalı genç futbolcu Njie ile sözleşme yeniledi.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 14:54
Başakşehir, Njie ile sözleşme yeniledi
  • Başakşehir, 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.
  • Njie, kulübün altyapı oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
  • Süper Lig ekibi, genç oyuncuyla geleceği şekillendirmek istiyor.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, kulübün altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.

3 YILLIK PROFESYONEL SÖZLEŞME

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Gambiyalı Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Njie'e başarılarının devamını diliyoruz."dı.

