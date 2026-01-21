Başakşehir, Njie ile sözleşme yeniledi

- Başakşehir, 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.
- Njie, kulübün altyapı oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.
- Süper Lig ekibi, genç oyuncuyla geleceği şekillendirmek istiyor.
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, kulübün altyapı oyuncularından 18 yaşındaki Gambiyalı forvet Abdoulie Njie ile sözleşme yeniledi.
3 YILLIK PROFESYONEL SÖZLEŞME
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Gambiyalı Abdoulie Njie ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Njie'e başarılarının devamını diliyoruz."dı.