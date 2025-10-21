Anderson Talisca, ayrılık iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi

- Anderson Talisca, Türkiye'de mutsuz olduğu ve Brezilya'ya dönmek istediği iddialarını yalanladı.
- Yıldız oyuncu, Jose Mourinho'nun ayrılığından da memnun olmadığı söylentilerine karşılık verdi.
- Talisca, sosyal medyada "Sahte haberler başladı" diyerek bu iddiaları reddetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe'de ayrılık iddiası...
Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında.
Öte yandan Brezilya basını, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI
Haberde; Anderson Talisca'nın Türkiye'de mutlu olmadığı ve bu yüzden Brezilya'ya dönmek istediği öne sürüldü.
Ayrıca, Brezilyalı oyuncunun, Jose Mourinho'nun ayrılığından da memnun olmadığı belirtildi.
SOSYAL MEDYADAN YALANLADI
Yıldız oyuncu, hakkında çıkan 'Brezilya'ya dönmek istiyor' haberlerine karşılık olarak kişisel X hesabından, 'Sahte haberler başladı' paylaşımıyla cevap verdi.