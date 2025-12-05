Caner Erkin'e 13 maç men cezası

- Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor'da 3 kez kırmızı kart gördü.
- Bu kırmızı kartlar nedeniyle toplamda 13 maç ceza aldı.
- Son olarak, Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Erkin, 5 maç men cezası aldı.
Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Sakaryaspor'a transfer olan Caner Erkin'in yeni takımındaki kariyeri olaylı devam ediyor.
KIRMIZI KARTLAR VE TOKAT...
37 yaşındaki futbolcu, ayrıca takım arkadaşı Burak Altıparmak ile saha içerisinde yaşadığı tartışmanın ardından Altıparmak'a tokat attı ve kısa bir süre kadro dışı kaldı.
5 MAÇ MEN
Sakaryaspor'un ligde son oynadığı Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 5 maç men cezası aldı.
DAHA ÖNCE 8 MAÇ
Bu sezon gördüğü üçüncü kırmızı kartla birlikte 5 maç men cezası alan deneyimli futbolcu, daha önceki kırmızı kartlarında da 2 ve 6 maç men cezası almıştı.
Sakaryaspor'da bu sezon 8 maçta 2 asistle oynayan Caner Erkin, kırmızı kartlarının ardından toplamda ise 13 maç men cezası aldı.