Anderson Talisca'dan ıslıklar için paylaşım geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de bu sezon Göztepe ve Alanyaspor maçlarında penaltı atışlarından yararlanamayan Talisca'ya tribünlerden tepki geldi.

Mücadelenin 62. dakikasında Nene'nin yerde kalması sonrası hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterirken, Talisca atışı kullanmak üzere topu eline aldı.

ÖNCE TEPKİ, SONRA ALKIŞ

Bu esnada penaltının kullanılacağı kaleye yakın tribünlerden yoğun bir ıslık sesi yükseldi.

Sarı-lacivertli futbolcular, tribüne giderek sakin olmaları uyarısı yaparken, daha sonra 'Anderson Talisca' tezahüratları yapıldı.

Brezilyalı futbolcu atışı kullanarak penaltıyı gole çevirdi.

Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası bu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

ISLIKLAMANIN ARDINDAN PAYLAŞTI

Talisca'nın yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.



Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."