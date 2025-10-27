Anderson Talisca'dan kendisine gelen tepkilere yanıt!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, Anderson Talisca 2 gole imza attı.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil oldu.

İKİ GOL ATTI

Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderdi.

88. dakikada konuk ekipte paslaşarak gelişen atakta ceza yayı önüne topla ilerleyen Brezilyalı forvetin sert şutunda top bir kez daha filelerle buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

GEÇEN SEZON YİNE SERBEST VURUŞTAN ATMIŞTI

Talisca, geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Sivas'ta oynanan lig maçında serbest vuruştan gol kaydetmişti.

5 GOL KAYDETTİ

Anderson Talisca, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 10 maçta da forma giyerken 5 gole imza attı.

"ÖNEMLİ OLAN TOPU ALDIĞIMIZDA ETKİLİ OLMAK"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

8 kez topla buluşmasına rağmen 2 gol atmasının sorulması üzerine ise Talisca şu ifadeleri kullandı:

Önemli olan topu aldığınızda etkili olmak. Bu çok fazla çalışmanın ürünü. Konsantre olmanız gerekiyor. Bunları yapabildiğim için mutluyum.

"KOLEKTİF OLARAK İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUZ"

Takım performansını öven Brezilyalı yıldız, "Takım olarak gelişimimizi pozitif görüyorum. Kolektif olarak iyi performans gösteriyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyet önemliydi. Şimdi yapmamız gereken bir sonraki maça hazırlanmak." dedi.

"BU DURUM BENİ HİÇ ETKİLEMEDİ"

Kadıköy'de kaçırdığı penaltıların kendisini psikolojik olarak etkileyip etkilemediği sorusuna da yanıt veren Talisca, "Bu durum beni hiç etkilemedi. İyi, büyük futbolcuların buna alışkın olmaları gerekiyor. Benim tek odağım golü atmak oluyor. Bu durumu normal karşılıyorum ve o an beni hiç etkilemiyor." ifadelerini kullandı.