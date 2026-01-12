Gremio, Tete'yi kadrosuna kattı

- Gremio, Panathinaikos'ta oynayan Brezilyalı futbolcu Tete'yi transfer etti.
- 25 yaşındaki oyuncu için 6.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek ve 2029'a kadar sözleşme imzalandı.
- Tete, Panathinaikos'ta 76 maçta 13 gol, 10 asist ile oynadı.
Panathinaikos forması giyen Brezilyalı futbolcu Tete, yetişiği kulüp olan Gremio'ya geri döndü.
Gremio, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için 6.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Brezilya temsilcisi, Tete ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Galatasaray forması da giyen Tete, 2024 yazında imza attığı Panathinaikos'ta 76 maçta 13 gol, 10 asistlik bir performans ortaya koydu.