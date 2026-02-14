Anderson Talisca'dan şampiyonluk yanıtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta sarı-lacivertli takımın ilk golünü atan Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇIN HAZIRLIĞI AYNI"

Karşılaşmayı değerlendiren Anderson Talisca "Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardım ettim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor." dedi.

"BAZEN ŞANS 1 KERE GELİR, ONU DA DEĞERLENDİRMELİSİNİZ"

"Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da gol oldu." hatırlatması üzerine Anderson Talisca "Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI ZORLU"

"Şampiyonluk yarışı iki takıma mı düştü?" sorusuna yanıt veren Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız." dedi.