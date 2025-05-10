Andre Onana'nın aracına polis el koydu

Haber Merkezi

Milli futbolcumuz Altay Bayındır'la birlikte Manchester United'ın kalesini paylaşan Andre Onana bu kez normal hayatında yaptığı bir hatayla gündeme geldi.

Kamerunlu kalecinin 400 bin euroluk Lamborghini Urus’u, sigortasız olduğu gerekçesiyle polis tarafından trafikten men edildi.

ARACI SİGORTASIZ ÇIKTI: TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olay, Çarşamba sabahı Manchester’ın Hale Barns bölgesinde yaşandı.

İddialara göre aracı kullanan kişi Onana değil, arkadaşlarından biriydi.

Ancak ANPR (Otomatik Plaka Tanıma) kameraları, lüks SUV’un sigortasız olduğunu tespit etti.

14 GÜN SÜRE TANINDI

Polis ekipleri, aracı durdurup çekiciyle emniyete götürdü. 29 yaşındaki Kamerunlu kaleciye, aracın sahibi olduğunu ve geçerli bir sigortasının bulunduğunu belgelemek için 14 gün süre tanındı.

Aksi halde araç açık artırmayla satılacak ya da hurdaya çıkarılacak.

Öte yandan İngiliz yasalarına göre, bir polis memuru sürücünün sigortasız olduğuna veya uygun ehliyetle araç kullanmadığına kanaat getirirse, araca el koyma yetkisine sahip.