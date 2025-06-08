Andriy Lunin geleceğiyle ilgili kararını verdi

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılarda en büyük aday Real Madrid forması giyen Andriy Lunin.

KALMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Marca'nın haberine göre 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci, gelecek sezon da Real Madrid'de kalmak istediğini yönetime bildirdi.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın ısrarının devam ettiği ancak henüz somut bir adım atılmadığı belirtildi.

GALATASARAY SOMUT ADIM ATMADI İDDİASI

Son olarak haberde; Real Madrid'in, Andriy Lunin'in olası ayrılığı durumunda Espanyol forması giyen Joan Garcia'yı kadrosuna katacağı iddia edildi.