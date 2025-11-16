Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Ünye Kadın SK'ya 8 attı!

- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ünye Kadın SK'yı 8-0 yendi.
- Maç Ünye Şehir Stadı'nda oynandı ve FOMGET farklı bir galibiyet elde etti.
- Maçta Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut, Olha Ovdiychuk ve Suliat Olajumoke Abideen golleriyle öne çıktı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ünye Kadın SK ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya geldi.
Ünye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, farklı galip geldi.
8 GOLLÜ GALİBİYET
FOMGET, 7. ve 63. dakikada Başak İçinözbebek, 20-26. dakikada Arzu Karabulut, 29-72. dakikada Olha Ovdiychuk, 31-81. dakikada Suliat Olajumoke Abideen'in golleriyle sahadan 8-0 üstün ayrıldı.