Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Ünye Kadın SK'ya 8 attı!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda karşılaştığı Ünye Kadın SK takımını 8-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 17:06
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Ünye Kadın SK ile Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya geldi.

Ünye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, farklı galip geldi.

8 GOLLÜ GALİBİYET

FOMGET, 7. ve 63. dakikada Başak İçinözbebek, 20-26. dakikada Arzu Karabulut, 29-72. dakikada Olha Ovdiychuk, 31-81. dakikada Suliat Olajumoke Abideen'in golleriyle sahadan 8-0 üstün ayrıldı.

