Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'u yendi

- Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.
- Keçiörengücü'nün gollerini Mame Diouf, Junior Fernandes ve Odise Roshi attı.
- Her iki takım da 36 puanda bulunuyor.
1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı.
Keçiörengücü, Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Mame Diouf, 45+7. dakikada penaltıdan Junior Fernandes ve 63. dakikada Odise Roshi attı.
Bandırmaspor'un tek golünü 82. dakikada Enes Aydın attı.
İKİ KIRMIZI ÇIKTI
Bandırmaspor'da Douglas Tanque 35, Ankara Keçiörengücü'nde ise İbrahim Akdağ 39. dakikada kırmızı kart gördü.
LİGDE SON DURUM
Bu sonucun ardından ligde bir hafta aranın ardından kazanan Ankara Keçiörengücü, 36 puana yükseldi.
Ligde dört maç sonra kaybeden Bandırmaspor da 36 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK deplasmanına gidecek.
Bandırmaspor, evinde Serik Spor'u ağırlayacak.