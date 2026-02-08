Eldor Shomurodov, gol krallığı yarışında zirveye ortak oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin 53. dakikasında takımının ikinci golünü kaydeden Özbek futbolcu Shomurodov, gol krallığı yarışında Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

GOL ATTIĞI TAKIMLAR

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Samsunspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Rizespor ve Eyüpspor'a karşı 1’er gol atarken, Antalyaspor ağlarını ise 2 kez havalandırdı.

ASİST YAPTIĞI MAÇLAR

Özbek futbolcu, ayrıca Fatih Karagümrük, Samsunspor, Gaziantep FK, Kayserispor ve Rizespor maçlarında 1’er asistle takımına katkı sağladı.