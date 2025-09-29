Ankara Keçiörengücü - Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı

1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara Keçiörengücü forması giyen İbrahim Akdağ, yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı.

PENALTI KAÇTI

Öte yandan konuk Pendikspor, 90. dakikada Thuram ile penaltıdan yararlanamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Pendikspor, 3. sıraya yerleşti. Pendikspor ise 10 puana ulaştı ve 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Pendikspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.