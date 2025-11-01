Abone ol: Google News

Ankara Keçiörengücü, Sarıyer'e 3 attı

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 12. haftasında evinde Sarıyer'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:27
  • Ankara Keçiörengücü, Sarıyer'i 3-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
  • Mame Diouf ve Oğuzcan Çalışkan golleriyle galibiyet geldi.
  • Keçiörengücü puanını 14'e çıkarırken, Sarıyer 9 puanda kaldı.

1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Sarıyer karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-0'lık skorla kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 20 ve 60. dakikalarda Mame Diouf ile 35. dakikada Oğuzcan Çalışkan kaydetti.

HASRET SON BULDU

Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçına çıkan Keçiörengücü, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 14 yaptı. Sarıyer ise 9 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

1.Lig'in gelecek hafta maçında Keçiörengücü, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sarıyer, Vanspor FK'yı ağırlayacak.

