Ankara Keçiörengücü, Sarıyer'e 3 attı

- Ankara Keçiörengücü, Sarıyer'i 3-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
- Mame Diouf ve Oğuzcan Çalışkan golleriyle galibiyet geldi.
- Keçiörengücü puanını 14'e çıkarırken, Sarıyer 9 puanda kaldı.
1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Sarıyer karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 20 ve 60. dakikalarda Mame Diouf ile 35. dakikada Oğuzcan Çalışkan kaydetti.
HASRET SON BULDU
Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçına çıkan Keçiörengücü, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 14 yaptı. Sarıyer ise 9 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
1.Lig'in gelecek hafta maçında Keçiörengücü, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sarıyer, Vanspor FK'yı ağırlayacak.