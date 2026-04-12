Ankara Keçiörengücü - Serik Spor maçında gol sesi çıkmadı

1. Lig'in 35. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Keçiörengücü, yüzde 73 topla oynayıp 18 şutla maçı adeta tek kaleye çevirmesine rağmen Serik Spor engelini aşamadı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Keçiörengücü 54 puanla 7. sıradaki yerini korudu.
Küme düşme hattında yer alan Serik Spor ise puanını 36'ya çıkardı ve kümede kalma barajıyla arasındaki farkı 4 puana indirdi.
Keçiörengücü, gelecek hafta Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Serik Spor ise Manisa FK'ye konuk olacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi