Ankara Keçiörengücü - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 10. haftasında evinde Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 15:37
  • Ankara Keçiörengücü ve Sivasspor 1. Lig 10. hafta maçında 0-0 berabere kaldı.
  • Maç sonrası Keçiörengücü 11, Sivasspor ise 13 puana yükseldi.
  • Keçiörengücü gelecek hafta Sakaryaspor ile deplasmanda, Sivasspor ise Hatayspor ile evinde karşılaşacak.

1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırladı.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 11, Sivasspor ise 13 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin 11. haftasında Keçiörengücü, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

