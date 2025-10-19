Ankara Keçiörengücü - Sivasspor maçında gol sesi çıkmadı

- Ankara Keçiörengücü ve Sivasspor 1. Lig 10. hafta maçında 0-0 berabere kaldı.
- Maç sonrası Keçiörengücü 11, Sivasspor ise 13 puana yükseldi.
- Keçiörengücü gelecek hafta Sakaryaspor ile deplasmanda, Sivasspor ise Hatayspor ile evinde karşılaşacak.
1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırladı.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 11, Sivasspor ise 13 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin 11. haftasında Keçiörengücü, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.