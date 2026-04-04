Ankara Keçiörengücü, Vanspor karşısında 3 golle güldü

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 33. haftasında evinde Vanspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Vanspor ile karşı karşıya geldi.
Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçı Ankara Keçiörengücü, 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Bulut, 76. dakikada Odise Roshi ve 80. dakikada penaltıdan Junior Fernandes attı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından ligde play-off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, 50 puana yükseldi.
Vanspor, 43 puanda kaldı.
Ankara Keçiörengücü, ligde bir sonraki maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Vanspor, Serik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
