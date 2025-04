1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün başarılı orta saha oyuncusu Eduart Rroca, play-off’a kalıp Süper Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de de forma giyen ve yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de oynayan Arnavut futbolcu Rroca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda Arnavutluk’tan Türkiye’ye geldiğini hatırlattı.

"BU SEZON BAŞINDA KEÇİÖRENGÜCÜ'NE GELDİM"

İstanbulspor’da Süper Lig'e çıkma başarısını yaşadığını anlatan Rroca, şu şekilde konuştu:

"GELDİĞİMDE HİÇ TÜRKÇE BİLMİYORDUM"

Arnavutluk ve Türkiye kültürlerinin benzer olduğunu ancak Türkçeyi öğrenmenin başta zor geldiğini aktaran Rroca, şunları kaydetti:

Geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. İlk 6 ay çok zorlandım. Sonra Bolu’da bir kampa gittik. Her gün Türkçe konuşmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar güldü ama ben öğrenmek istedim ve öğrendim. Şimdi iyi Türkçe konuşuyorum. Özel kurs almadım, antrenmanlarda ve saha içinde öğrendim.

"PLAY-OFF'A KALIRSAK SÜPER LİG'E ÇIKABİLİRİZ"

Keçiörengücü’nde çok mutlu olduğunu vurgulayan Rroca, şunları dedi:

"HER TAKIM HER TAKIMI YENEBİLİYOR"

Ankara’yı çok beğendiğini, Keçiören’de yaşamaktan memnun olduklarını sözlerine ekleyen Arnavut futbolcu, şu şekilde konuştu:

Kulüp, yönetim, tesisler, her şey çok güzel. Başkanımız da hedefi olan bir takım kurdu. Özel bir sezon geçiriyoruz, lig de çok çekişmeli. Puan farkları az, her takım her takımı yenebiliyor.