Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilal Kocakara'yı transfer etti

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilal Kocakara'yı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki pasör Hilal Kocakara'nın transfer edildiği belirtildi.
"TAKIMIMIZIN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDECEK"
Açıklamada, "Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.