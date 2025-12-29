Abone ol: Google News

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilal Kocakara'yı transfer etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 22 yaşındaki Hilal Kocakara'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 08:41
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor, voleybolcu Hilal Kocakara'yı transfer etti.
  • Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımda yer alacak.
  • Kocakara, pasör pozisyonunda görev yapacak.

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilal Kocakara'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki pasör Hilal Kocakara'nın transfer edildiği belirtildi.

"TAKIMIMIZIN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDECEK"

Açıklamada, "Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

