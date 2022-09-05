Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Süper Lig'de dün akşam oynanan ve 3-2 biten Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası sahaya inen ve futbolculara saldıran taraftar, önce futbolcular tarafından etkisiz hale getirilmiş, ardından güvenlik görevlileri şahsa müdahale etmişti.

Gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.