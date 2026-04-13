Antalyaspor, dış sahada galibiyete hasret kaldı

Süper Lig'de en son dış saha galibiyetini 11. haftada Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla elde eden Antalyaspor, bu karşılaşmadan sonra deplasmanda 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar; Konyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Kocaelispor'a 2-1, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor'a 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

En son Beşiktaş deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor, 28 puanda kaldı.

Ligde 14. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 30. haftada 17 Nisan Cuma günü Konyaspor'u konuk edecek.

EN SKORER OYUNCUSU STREEK

Beşiktaş maçında da ağları sarsıp bu sezon ligdeki altıncı golüne ulaşan Hollandalı oyuncu Sander Van de Streek, takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beşiktaş deplasmanında Antalyaspor'un diğer golünü atan İsviçreli oyuncu Samuel Ballet ise bu sezon dördüncü golüne ulaştı.