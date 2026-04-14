Ganalı futbolcu Dominic Frimpong, silahlı saldırıda öldürüldü!

Gana 1. Futbol Ligi ekibi Berekum Chelsea takım otobüsüne yapılan silahlı soygun saldırısında, futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti.

Berekum Chelsea'den yapılan açıklamada, maskeli ve silahlı kişilerin takım otobüsüne pusu kurarak yolu kapattığı ve silahlı soyguncuların ateş açması sonucu Dominic Frimpong'un hayatını kaybettiği aktarıldı.

GANA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Gana Futbol Federasyonu ise taziye mesajı yayınlayarak 20 yaşındaki futbolcunun sevenlerine, ailesine ve takım arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Üzücü hadisenin tüm futbol camiasında şok etkisi yarattığı belirtilen açıklamada, "Bu talihsiz olayın etrafındaki koşullara ilişkin soruşturmalar devam ederken federasyon, kulüp ve Gana Polis Teşkilatı da dahil ilgili yetkililerle sürekli iletişim halindedir." ifadelerine yer verildi.