Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının ikinci maçları oynanacak

Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabında serilerde 1-0 önde olan Ziraat Bankkart ve Galatasaray final için sahaya çıkacak.
Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabında ikinci karşılaşmalar, yarın yapılacak.
Serilerde 1-0 önde olan Ziraat Bankkart ve Galatasaray, sahadan bir kez daha galip ayrılırsa finale yükselecek.
Spor Toto ve Halkbank'ın kazanması halinde ise seriler üçüncü maça taşınacak.
MAÇ PROGRAMI
16.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)
