Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının ikinci maçları oynanacak

Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabında ikinci karşılaşmalar, yarın yapılacak.

Serilerde 1-0 önde olan Ziraat Bankkart ve Galatasaray, sahadan bir kez daha galip ayrılırsa finale yükselecek.

Spor Toto ve Halkbank'ın kazanması halinde ise seriler üçüncü maça taşınacak.

MAÇ PROGRAMI

16.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)