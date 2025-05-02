Antalyaspor konuğu Konyaspor'u tek golle geçti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Konyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Antalya'ya galibiyeti getiren golü 62. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

45. dakikada Blaz Kramer ile penaltı vuruşundan yararlanamayan Konya'da 87. dakikada Melih İbrahimoğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

43 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 43 yapan Antalyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Kayserispor deplasmanına gidecek.

3 maçlık galibiyet serisi son bulan ve 43 puanda kalan Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.