Victor Osimhen için Bayern Münih iddiası

Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Nijeryalı golcünün, Bayern Münih'e önerildiği ve Alman devinin bu öneriye hemen cevap verdiği aktarıldı.

BAYERN'E ÖNERİLDİ

Almanya'da yayın yapan TZ'nin muhabiri Philipp Kessler'in haberine göre; Victor Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi.

BAYERN'DEN RET!

Habere göre, Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, şu anda Osimhen'e ihtiyaç duymadıklarını belirterek menajerden gelen öneriyi reddetti.

KANE GİDERSE DÜŞÜNÜLEBİLİR

Eberl, Osimhen için ancak Harry Kane'in sezon sonunda kulüpten ayrılmak istemesi halinde düşünülebileceğini ifade etti.

BONSERVİSİNE 75 MİLYON EURO VERİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki golcüyü yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis ile kadrosuna katmıştı.

BU SEZON 12 GOL ATTI

Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Osimhen, 12 gol ile takımına katkı sağladı.