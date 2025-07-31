Antalyaspor'un hedefi önce mali disiplin ardından sportif başarı

Kısa bir süre önce Antalyaspor kulüp başkanlığına seçilen Rıza Perçin, AA muhabirine, bu yılı kendileri açısından "Antalyaspor feda sezonu" olarak tanımladıklarını söyledi.

Yönetime geldiklerinde transfer engeline neden olan 16 dosyayı çözüme kavuşturduklarını, önlerinde ne zaman geleceği belli olmayan 7-8 dosya daha bulunduğunu ifade eden Perçin, bunları da aşacaklarını ancak kendi güçlerinin bir yere kadar yeteceğini kaydetti.

"ANTALYA'NIN DİNAMİKLERİ BİR ARAYA GELMESİ GEREKİYOR"

Antalya olarak kenetlenmeye ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Perçin, şu şekilde konuştu:

Antalya'nın dinamikleri bir araya gelmesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valimiz Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer milletvekilleri elinden geleni yapıyor. Antalya'nın artık tamamen birlik olması gerekiyor. Cenazede, düğünde nasıl birlik oluyorsak aynı bilinçle stadyuma gelmeleri gerekiyor. 30 bin kişilik stadın bu yıl ortalamasını 20 binin altına düşürmememiz gerekiyor.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Antalyaspor'a bağış kampanyası gibi bir organizasyon düzenleme düşüncelerinin olduğunu belirten Perçin, şu ifadeleri kullandı:

Kulübün geçmiş dönemlerden gelen ağır bir mali yükü, borçları var. Şampiyon olan kulüpler bile bu kampanyaları yaptı. Türkiye'nin en zengin başkanlarından bir tanesi bu kampanyayı yaptı. Gerekli izinleri aldıktan sonra Türkiye'deki ünlü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri ile 1 hafta sürecek bir yardım organizasyonu düzenleyeceğiz. Antalyaspor'u eski, borçsuz günlerine döndüreceğiz. Mali disiplini sağlayana kadar desteğe ihtiyacımız var.

"BÖYLE BİR KENTİN EN BÜYÜK MARKASI ANTALYASPOR"

Antalya'nın önemli bir turizm şehri olduğuna dikkati çeken Perçin, Avrupa'daki muadil kentlerin takımlarının sportif başarılarıyla ses getirdiğini vurguladı.

Antalya'da bu yıl 18 milyon turist hedefi ve 30 milyar doların üzerinde turizm girdisinin beklendiğine işaret eden Perçin, şöyle devam etti:

Böyle bir kentin en büyük markası Antalyaspor. Çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Birkaç yıl sonra Antalya, takımıyla da neden ismini dünyada duyurmasın? Devletimizin de bu konuda bize yardımcı olması lazım. Fuarlara nasıl yatırım yapılıyorsa Antalyaspor'a da aynı şekilde yatırım yapılıp dünyada kentin adını Antalyaspor ile daha fazla duyurabiliriz.

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

Rıza Perçin, kamp döneminin verimli geçtiğini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu: