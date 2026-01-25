Anthony Musaba: Biz şampiyon olacağız

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın hemen ardından Fenerbahçe'de Nene'ye asisti yapan isim olan Anthony Musaba, önemli açıklamalarda bulundu.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
İşte Musaba'nın sözleri:
Taraftarlarımıza şunu söylemek istemiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız.