Anthony Musaba: Biz şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Anthony Musaba, "Bu maçı kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 22:21
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
  • Anthony Musaba, maç sonrası yaptığı açıklamada, bu sonuçtan ötürü panik yapmalarına gerek olmadığını belirtti.
  • Musaba, "Biz şampiyon olacağız" diyerek iddialı konuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'de Nene'ye asisti yapan isim olan Anthony Musaba, önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

İşte Musaba'nın sözleri:

Taraftarlarımıza şunu söylemek istemiyorum; panik yapacak durum yok. Sadece 3 puan gerideyiz ve çok maç var. Bu maçı kazanmayı çok istedik ama panik yapacak durum yok. Biz şampiyon olacağız.

