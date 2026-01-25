Domenico Tedesco: Bir forvete ihtiyacımız var

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARTTIK"

Bugün kendisini formsuz bulup bulmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Tedesco, "Bugün iyi bir maç çıkarttık. Sezonun ilk yarısındaki Göztepe maçını izlediniz, ben o maç izlememiştim. Maçı kontrol ettik. Yiğit Efe de çok iyi performanslar gösteriyordu. Bugün de ilk 11’de başladı. Rakibin atacağı uzun toplara karşılık uzun oyunculara ihtiyacımız vardı. İlk faulde sarı kart aldı. Net bir sarı karttı. Ondan sonra bir stoper için oyunu kontrol etmek kolay olmuyor. Golde büyük bir hata yaptı. Biri suçlanacak ise o Yiğit Efe olmamalı. Genç ve potansiyelli bir oyuncu. Mert Müldür’de fiziksel bir yük vardı. İsmail sakatlanarak çıktı. Mert 45’ten fazla oynasa sakatlık ihtimali vardı. Değişiklik yapmak durumundayız. Bükreş’te kimi oynatacağımı bilmiyorum. Bu değişiklikleri yapmam gerekiyor çünkü oyuncular limitte" diye konuştu.

"2 PUAN KAYBETTİK, SEZONU KAYBETMEDİK"

Değişiklik hakkı olmasına rağmen En-Nesyri’nin oyuna girmeme nedeninin sorulması üzerine Tedesco, "Bugün sahaya baktığımızda Duran, Talisca, Asensio, Musaba sahadaydı. Çok fazla ofansif oyuncumuz vardı. Golü bulmamız gerekiyordu. Mert’in girdiği net bir pozisyon vardı. Bilerek atmadık değil. Ben Nesyri’yi sormanıza şaşırıyorum. Daha önce Mert Müldür’ün Fenerbahçe seviyesinde olmadığını sordular. Bugün neden oynamadı deniliyor. İyi oynayan, tehlikeli bir takıma karşı oynadık. 2 puan kaybettik, sezonu kaybetmedik. Bundan dersler çıkartıp, önümüze bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU MAÇTAN DERSLER ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Rakibin ilk şutunda golü bulduğuna dikkat çeken Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kalecilerin ilk olarak top kurtarması gerekiyor. Bu sadece Türkiye’de değil her yerde böyle. Kalecilerin ilk işi. Stoperlerin ilk işi de savunma yapmak. Alanyaspor maçında ilk şut gol oldu. Bugün de 24’üncü dakikada rakibimizin ilk şutu gol oldu. Ben de bu topların gol olmasını istemezdim. Aslında buna hataların zincirlemesi diyebiliriz. 5 tane hatanın arka arkaya gelmesi gibi. Şanssızız. İlk şutta gol yedik. İyi bir performans sergiliyorduk. Yüzde 80’den fazla topa sahip olduk. Musaba’nın direkten dönen şutu var. 1-1 bitmesi üzücü. Bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Ederson da üst seviye bir kaleci.

"İMKANIM OLSA İSMAİL’İ DE DİNLENDİRECEKTİM"

Göztepe’nin hakkının verilmesi gerektiğini söyleyen Domenico Tedesco, "Rakibin hakkını vermemiz gerekiyor. Oynamak istedikleri profile uygun oyuncular almışlar. Ben detaylı olarak Göztepe’yi bilmiyordum. Attıkları goller, kornerlerde, taçlarda tehlikeli bir takım. İkinci top uzmanı bir takım. Biz de iyi bir oyun sergiledik. Özelliklerde kenarlarda çoğalmalar yaptık. Doğru zamanda oyunun yönünü değiştirdik. Bize o baskıyı yapmayı başaramadılar. Golü atmamız gerekiyor. Aston Villa şiddeti yüksek bir maçtı. İlk 11’de 4 değişiklik yaptık. Aslında 5 değişiklik yapmak istiyordum. Alvarez’i alamadık. Eğer imkanım olsa İsmail’i de dinlendirecektim" ifadelerini kullandı.

"BİR FORVETE İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın forvet ihtiyacı olup, olmadığı yönünde gelen soru üzerine Tedesco sözlerini şöyle noktaladı: