Antoine Makoumbou, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı

Samsunsporlu futbolcu Antoine Makoumbou, çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 14:43
  • Antoine Makoumbou, Atakum Körfez Sahili'nde çocuklarla kaldırım kenarında futbol oynadı.
  • Çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
  • Etkinlik renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Samsunsporlu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, geçen cuma akşamı Atakum ilçesinde bulunan Körfez Sahili’nde çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı.

Bir süre top oynayıp sohbet eden Antoine Makoumbou, çocukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Renkli görüntülere sahne olan ortamda Makoumbou, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.

