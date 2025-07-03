Antoine Makoumbou, Samsunspor’da

Kongo Milli Takımı formasını da giyen 26 yaşındaki futbolcu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın da katıldığı törende kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

"YENİ SEZONUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürk'lü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Makoumbou’ya yeni yolculuğunda başarılar dilenirken Samsunspor’un, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi.