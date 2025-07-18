Archie Brown: Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değildi

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de yaptığı kampla sürdüren sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz futbolcu Archie Brown, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMI ÖĞRENMEM GEREKİYOR"

İyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden 23 yaşındaki futbolcu şunları söyledi:

"HERKES CANA YAKIN DAVRANIYOR"

Jayden Oosterwolde ile yakınlığının sorulması üzerine Brown şöyle dedi:

"FENERBAHÇE'YE HAYIR DEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'ye geldiği için çok iyi hissettiğini dile getiren Archie Brown şu cümleleri kurdu:

"Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bana burada çok büyük bir sevgi var. Sevildiğinizi ve istendiğinizi hissettiğiniz zaman karar verme noktasında tabii ki daha kolay oluyor. Siz Türkiye'yi biliyorsunuz. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu, insanların futbola olan düşkünlüğünü iyi biliyorsunuz. Bende buraya geldiğim zaman taraftarlarımız tarafından o tutkuyu fazlasıyla hissettim. Başkanımızla (Ali Koç) ve Devin Özek'le yaptığımız bir görüşme oldu. Bu sohbetler neticesinde ne kadar istendiğimi anlamış oldum. Rekabetin olacağını bana söylediler. Rekabet benim için önemli. Var olan büyük bir proje var. Ben bu rekabetin ve projenin içinde olmak istedim. Tabii ki de çok fazla istendim. Bu görüşmeler ve saydığım şeyler benim buraya gelmem noktasında ana sebepti. Diğer kulüpler tarafından bunu hissetmedim demiyorum, Fenerbahçe'den bunu daha fazla hissettim. Dolayısıyla burayı tercih ettim. Ben rekabet etmeyi seven bir futbolcuyum. Bizim için bu sene her maç önemli olacak. Bende bu noktada elimden gelen her şeyi koyacağım. Farklı opsiyonlarda vardı ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değildi. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Takım olarak gelişmeye devam etmek istiyoruz"