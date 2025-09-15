Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Archie Brown, sahalarında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇI DOMİNE ETTİK"

Brown, galibiyet sonrası takımın performansını övdü:

"Takım olarak iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da mücadele gücü yüksekti. Onlar topun arkasında kaldı ve defans yaptı. Maçın genel kısmını domine ettik. Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olabilir."