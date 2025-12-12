Arda Güler için eşi benzeri görülmemiş bedel...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya LaLiga’da bu yılın son piyasa değeri güncellemesi yapıldı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler’in değeri artarken milli futbolcu, bir kez daha rekor kırdı.

LaLiga'daki güncellemesinin ardından Arda Güler, ligde piyasa değeri en çok artan isim olurken 20 yaşındaki oyuncu yeni bir rekora imza attı.

REKOR KIRDI: 90 MİLYON EURO...

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler’in ardından değerini en çok artıran isimler Real Madrid’den Kylian Mbappe ve Barcelona’dan Fermin Lopez oldu.

Arda Güler’in güncel piyasa değeri, 30 milyon euroluk artışla 90 milyon euroya ulaştı.

Böylece milli futbolcu, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu olarak bir kez daha rekor kırdı.

2.5 YILDA DEĞERİNİ 6'YA KATLADI

Real Madrid formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 7 asist kaydetti. Arda, Real Madrid'de ekim ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olduğu dönemde Arda Güler’in piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlenmişti. Arda, İspanyol devinde forma giydiği 2.5 yılda değerini 6 kat arttırmış oldu ve 100 milyon euro barajına yaklaştı.

Arda’dan sonra değerini en fazla artıran isim olan Kylian Mbappe, 200 milyon euroya ulaştı ve ilk sıradaki Lamine Yamal’ı yakaladı.