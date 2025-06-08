Milli takımın santra taktiği: Arda Güler o hareketiyle dikkat çekti

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında ABD'yi 2-1'lik skorla geçerken Arda Güler'in ikinci yarının başındaki hareketi, dikkatleri üzerine çekti.

Maçta 90 dakika sahada kalan ve bir de gol atan Arda Güler, ikinci yarının başlangıcında yaptığı ilginç bir hamleyle izleyenleri şaşırttı.

SANTRADA TOPU RAKİP YARI SAHADAN TACA ATTI

Devre arasında soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle giren Ay-Yıldızlılar, ikinci yarıya Arda Güler'in santrasıyla başladı.

Genç yıldızın santradan sonra topu doğrudan rakip yarı sahadan taca atması dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NDEKİ TAKTİĞİ HATIRLATTI

Bu hareket, geçtiğimiz günlerde oynanan PSG - Inter Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin topu santradan direkt olarak rakip yarı sahaya atmasını akıllara getirdi.

Mücadeleyi anlatan spiker Ertem Şener de Arda'nın bu hamlesini Şampiyonlar Ligi finalindeki o anla ilişkilendirerek izleyicilere hatırlattı.