Trabzonspor, İstanbulspor'a 6 attı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

A Grubu’nun 2. haftasında Barış Kanbak'ın çalıştırdığı 1. Lig takımı İstanbulspor ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Burak Demirkıran'ın düdük çaldığı müsabakada Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Konuk takım Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi İstanbulspor'u 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

İLK YARI BERABERLİKLE TAMAMLANDI

İstanbulspor, 29. dakikada Mario Krstovski ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor, Ernest Muci'nin 41. dakikada attığı golle devreye 1-1 bitti.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI

İstanbulspor, Fahri Kerem Ay'ın 53. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından ardından 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR FARKA GİTTİ

Trabzonspor, 57. dakikada Arseniy Batagov ve 60. dakikada Ernest Muci'nin golleriyle maçı 3-1'e getirdi.

Bordo-mavililer, Kazeem Olaigbe'nin 70. dakikada attığı golle durumu 4-1 yaptı.

Trabzonspor, 85 ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan'ın golleriyle maçı 6-1 kazandı.

MUCI VE SIKAN YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un yıldız ismi Muci, attığı 2 golün yanında Batagov'un golünde de asist yaptı ve maça damga vurdu.

Sikan da sonradan oyuna girerek 2 kez ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR GRUPTA İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bu sezon grupta ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. İstanbulspor, 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak.

Bordo-mavililer, lige dönüşte ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Kupanın bir sonraki maç haftasında Galatasaray'a konuk olacak İstanbulspor, ligde ise sıradaki maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: İstanbulspor 1-6 Trabzonspor

90' Ceza sahası çevresinde kısa paslaşmalar yapan Trabzonspor'da Danylo Sikan kaleciye karşı karşıya kaldı ve sol ayakla topu ağlara gönderdi.

90’ Gol… İstanbulspor 1-6 Trabzonspor (Sikan)

89' Trabzonspor'da Pina ve Bouchouari oyundan çıkarken Berat Tekke ve Taha Emre oyunda.

87' İstanbulspor'da İsa Dayaklı'nın yerine Vorobjovas oyunda.

85' Trabzonspor farkı dörde çıkardı... Sağ kanattan gelişen atakta Olaigbe ceza sahasına girer girmez pasını penaltı noktasından bulunan Sikan'a çıkardı. Sikan, şık bir vücut hareketiyle savunmadan sıyrılarak ayak içiyle sol köşeye vuruşunu yaptı ve golü buldu.

85’ Gol… İstanbulspor 1-5 Trabzonspor (Sikan)

82' Trabzonspor'da Olaigbe karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci İsa Doğan açıyı kapatarak topu kontrol etti.

79' Trabzonspor'da Folcarelli'nin yerine Salih Malkoçoğlu oyunda.

77' Farkın açılmasının ardından bu dakikalarda maçta tempo yavaşladı.

74' Trabzonspor'da sol çaprazdan ceza sahasına giren Cihan Çanak'ın şutunu kaleci İsa Doğan çıkardı.

72' İstanbulspor'da Özcan Şahan oyundan çıkarken David Sambissa oyuna girdi.

70' Trabzonspor'da Cihan Çanak sol kanatta attığı çalımla ceza sahasına girerken topu kale ağzına aşırttı. Orada bulunan Olaige kafa vuruşuyla farkı üçe çıkardı.

70’ Gol… İstanbulspor 1-4 Trabzonspor (Olaigbe)

68' Maçta bu dakikalarda tempo iyice yükseldi.

66' Trabzonspor'da Muci ve Ozan Tufan kenara gelirken Danylo Sikan ve Anthony Nwakaeme oyunda.

64' İstanbulspor'da Cham ve Vefa oyundan çıkarken Mendy Mamadou ve Ömer Faruk Duymaz oyunda.

60' Trabzonspor farkı ikiye çıkardı... Muci, ceza sahası dışından yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi.

60’ Gol… İstanbulspor 1-3 Trabzonspor (Muçi)

59' İstanbulspor'da kaleci antrenörü Erdem Bali, itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

57' Trabzonspor öne geçti... Sol kanattan gelişen atak Muci'nin son çizgiye inmeden sol ayağıyla kale sahasına yaptığı ortada Batagov'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

57’ Gol… İstanbulspor 1-2 Trabzonspor (Batagov)

54' İstanbulspor'da Fahri Ay, ceza yayının gerisinde Bouchouari'ye yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

52' Trabzonspor'un köşe vuruşunda Muci'nin açtığı ortayı savunmada Cham uzaklaştırdı.

50' İstanbulspor savunmasında Demir'in kaptırdığı topu kontrol eden Augusto dar açıdan şutunu çekti, kaleci İsa Doğan topu çıkardı.

48' İstanbulspor savunmasında pas hatası sonrası Augusto ceza sahası çizgisinde topu kontrol etti. Kalecinin İsa Doğan'ın kalesini terk ettiği pozisyonda Augusto, şut açısı bulamayınca arka direğe ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

46' İstanbulspor'da İzzet Ali kenara gelirken Yusuf oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: İstanbulspor 1-1 Trabzonspor

41' Ön alan baskısında topu kapan Bouchouari pasını ceza sahasında bulunan Ozan Tufan'a attı. Ozan Tufan topu sağından koşu yapan Muci'nin önün bıraktı. Muci'nin bekletmeden şutu ağlarla buluştu.

41’ Gol… İstanbulspor 1-1 Trabzonspor (Muçi)

38' Trabzonspor gole yaklaştı... Batagov'un savunma arkasına uzun topuna hareketlenen Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu çekti ve top adeta direği sıyırdı.

36' Trabzonspor atağında ceza sahasının sağından Muci'nin çevirdiği topa Augusto kafa vurdu. Top auta gitti.

34' İstanbulspor atağında Vefa'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yunus, savunmadan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Arka direğe yaptığı ortada top herkesi aştı ve auta gitti.

32' İstanbulspor atağında Yunus'un savunma arkasına koşan Krstovski'ye yerden pasında Trabzonspor savunmasında Nwaiwu araya girdi.

29' Derinlemesine atılan pasta sağ kanatta topla buluşan Yunus'un ceza sahasına yaptığı ortada, Krstovski'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

29’ Gol… İstanbulspor 1-0 Trabzonspor (Krstovski)

27' İstanbulspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

24' İstanbulspor etkili geldi... Savunmanını uzaklaştırdığı top Trabzonspor yarı alanına hareketlendi. Cigna ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Krstovski ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Onuralp topu iki hamlede kontrol etti.

22' Trabzsonpor'da Muci'nin kullandığı köşe vuruşunu savunmada Demir uzaklaştırdı.

19' Trabzonspor'da ceza sahası yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Muci'nin şutu farklı şekilde auta gitti.

17' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

15' Orta alandaki ikili mücadelede Augusto'nun Fatih'e yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

13' Trabzonspor'da Batagov savunma arkasına uzun top atmak istedi ancak İstanbulspor savunmasında Özcan topa müdahale etti.

11' Trabzonspor'da sağ kanattan son çizgiye inen Pina'nın ortasını savunma uzaklaştırdı.

9' Trabzonspor atağında Bouchouari'nin ceza sahasının hemen dışından sert şutunda top savunmadan döndü.

7' Trabzonspor atağında Muci ceza sahası dışından şut çekmek istedi ancak İstanbulspor savunması şut izni tanımadı.

5' İki takım da sahaya yerleşerek alan kapatmaya çalışıyor.

3' Trabzonspor etkili geldi... Muci'nin ceza sahasına gönderdiği topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde Ozan Tufan topuk pasıyla arkasındaki Olaigbe'nin önüne bıraktı. Olaigbe'nin vuruşunda top savunmadan sekti ve kornere gitti.

1' Maç başladı.