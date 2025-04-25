Arda Güler oynuyor, Fenerbahçe para kazanıyor

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Real Madrid, LaLiga'nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaşmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası ışından şık bir golle fileleri havalandırarak takımın 1-0 öne geçirmişti.

78 dakika oyunda kalan Arda Güler yerini Dani Ceballos'a bırakırken, 90 dakikada Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE'YE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda'nın sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor.

Bu maddeye göre, her 25 maçta bir 2 milyon euro Fenerbahçe'ye ödenecek.

Şu ana kadar 49 maçta görev alan Arda, 1 maç daha oynarsa sarı-lacivertlilerin kasasına 4 milyon euro girecek.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

45 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 36 maça çıktı.

1.323 dakika sahada kalan genç yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistle mücadele etti.