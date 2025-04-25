Arda Güler oynuyor, Fenerbahçe para kazanıyor
Haber Merkezi

Real Madrid, LaLiga'nın 33. haftasında deplasmanda Getafe ile karşılaşmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası ışından şık bir golle fileleri havalandırarak takımın 1-0 öne geçirmişti.

78 dakika oyunda kalan Arda Güler yerini Dani Ceballos'a bırakırken, 90 dakikada Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

FENERBAHÇE'YE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda'nın sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi bulunuyor.

Bu maddeye göre, her 25 maçta bir 2 milyon euro Fenerbahçe'ye ödenecek.

Şu ana kadar 49 maçta görev alan Arda, 1 maç daha oynarsa sarı-lacivertlilerin kasasına 4 milyon euro girecek.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

45 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 36 maça çıktı.

1.323 dakika sahada kalan genç yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistle mücadele etti.

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Emre Çalışkan
Editor