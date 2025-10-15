Arda Güler, Real Madrid'e transfer sürecindeki bilinmeyenleri anlattı: Gelirken söylediler...

Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'e ilk geldiğinde yaşadıkları ve geleceği ile ilgili Fransız gazetesi L'Equipe'e özel röportaj verdi.

Arda'nın hayatından bahseden dergide, onun ne kadar yetenekli olduğundan bahsedildi. Bir kulüp çalışanı, genç yıldız için "Etrafından yuvarlak bir şey varsa kesinlikle onunla oynamak ister. Topla özel bir bağı var, topa dokunuşu eşsiz. Bu onun hayatı, bunu hissediyorsunuz." dedi.

FRANSIZLAR ARDA'YI MANŞETTEN VERDİ

İki tane Arda olduğu belirtilirken, birinin oldukça nazik, utangaç; diğerinin ise topla yeteneklerini konuşturan, pas alan ve pas atan, topla buluştuktan sonra gözlerini içi parlayan ve o andan itibaren meydan okumaya başlayan biri olduğu vurgulandı.

20 yaşındaki futbolcunun hayatındaki zorluklarda bahsedildi, ailesinin iflasından sonra omuzlarına yük binince Arda Güler'in ikinci karakterinin ortaya çıktığı ve ne kadar korkusuz olduğu yazıldı.

"GÜRÜLTÜYÜ HİÇBİR ZAMAN BASKI OLARAK GÖRMEDİM"

Milli yıldız bu konu ile ilgili kendinden emin bir şekilde, "Etrafımdaki gürültüyü hiçbir zaman baskı olarak görmedim. Aksine, işi daha zorlaştırmaz. Elbette sorumluluklarım var ama bunlar bana başka şeyleri başarma gücü veriyor, sınırlarımı zorluyor." dedi.

"Real Madrid gibi bir soyunma odasında kibar ve sakin biri olarak kendini kabul ettirebilir misin?" sorusu üzerine Arda Güler, "Bazıları bana fazla nazik olduğum için problem çıkarmıyorum diye düşünebilir ama benim de büyük bir hırsım var. Önemli olan başka biri olmaya çalışmamak." ifadelerini kullandı.

"SAYGI KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Serbest vuruşları maç içerisinde almak için ne yaptığı sorulunda 20 yaşındaki genç futbolcu, "Son zamanlarda antrenmanların sonunda yapılan şut çalışmalarıyla saygı kazandığımı düşünüyorum. Böyle olunca, hafta sonu ceza sahası çevresinde faul olduğunda topu istemek daha kolay oluyor. Ama dengeyi bulmak çok önemli; hem istekli olacaksın hem kulübüne ve diğerlerine saygılı. Mesela Luka Modric gelip vurmak isterse, hiçbir şey demeden topu ona bırakmalısın." dedi.

CALAFAT PLANI ANLATMIŞTI: İLK YILIN ZOR GEÇECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Arda Güler, Real Madrid'e geldiğinde kadroya girebileceğini inandığını söyleyerek, transfer sürecinde kendisine yaşayacağı zorluklardan bahsedildiğini belirtti.

İlk yılının zor geçeceğinin kendisine söylendiğini aktaran Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum, Ama ilk antrenmandan itibaren burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu hissettim. Başarılı olacağımdan hiç şüphem olmadı. Juni Calafat (transfer sorumlusu) bana planı anlatmıştı. İlk yılın zor geçeceğini, Türkiye dışında hiç oynamamış genç biri için başka türlü olamayacağını söylemişti. Ayrıca Modric ve Kroos sonrası dönem için geldiğimi de eklemişti. Her şey açık ve dürüsttü; böyle olması daha iyi."

KADROYA GİREMEDİĞİ İÇİN ANCELOTTI'YE KIZGIN MIYDI?

Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcuyu ikinci sezonunda sakatlıklar ve başka nedenlerden dolayı kadroya almadı.

Bunun için konuşan Arda, şunları dedi:

"Carlo, tarihin en büyük teknik direktörlerinden biri. Unutmayalım, basın mensuplarına benim bir gün dünyanın en iyi orta sahalarından biri olacağımı söylemişti. Oğlu ve yardımcısı Davide ise bana her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Minnettarım. Oynamadığım zamanlar zordu ama bu benim hırsımı besledi, sadece sıramı bekledim."

ARDA-MBAPPE / MESUT-RONALDO BENZETMESİ

Real Madrid'in eski yıldızları Mesut Özil - Ronaldo ikilisinin yeni nesli olarak belirtilen Arda Güler - Kylian Mbappe hakkında konuşan genç yıldız, "Karşılaştırma hoşuma gidiyor, insanı mutlu ediyor, onlar büyük işler başardılar. Ama büyük başarılar her zaman takımca elde edilir; iki oyuncu sayesinde değil." şeklinde konuştu.

Mbappe ile oynamanın çok kolay olduğunu vurgulayan Arda, "Onun özellikleriyle benimkiler birbirini tamamlıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz; aramızdaki oyun akışı çok doğal. Bazen maçlardan önce biraz konuşuruz: 'Bugün şunu yapmalıyız, bunu denemeliyiz.' Ama bazı akşamlarda sadece bir bakış yeter." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde olgunlaşmaya devam ediyor.

Euro 2024’te Gürcistan’a attığı 25 metrelik golle yıldızını parlatan 20 yaşındaki oyuncu, turnuvayı çeyrek finalde noktalasa da performansıyla Türkiye’nin geleceği için umut verdi.

"Turnuvada çok keyif aldım ama daha iyisini yapabilirdik." ifadelerini kullanan Güler, hiçbir zaman 'oldum' demediğini vurguluyor: 'Ben öyle biri değilim.'

Şampiyonlar Ligi’ni henüz resmi olarak kazanmadığını hatırlatan genç yıldız, "O kupa benim değildi, yenisini almak istiyorum." ifadelerini kullandı.