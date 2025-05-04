Arda Güler: Taraftar bana cesaret verdi

Real Madrid, LaLiga’nın 34. haftasında evinde oynadığı Celta Vigo’yu 3-2'lik skorla mağlup etti.

Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 11’de başladığı maçta 83 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

Genç oyuncu Arda Güler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU GÜVENLE OYNADIM"

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Arda, şunları dedi:

Maça harika başladık. Daha iyi bitirebilseydik maçı 3-0'a getirebilirdik. Kylian Mbappe'ye asistim muhteşem değildi. Muhteşem olan Mbappe'nin koşusuydu. Real Madrid taraftarı bana bugün çok cesaret verdi. Bu güvenle oynadım.