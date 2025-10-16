Arda Güler ve Kenan Yıldız, 'Golden Boy'da finale yükseldi

Milli futbolcular Arda Güler ile Kenan Yıldız, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen "Altın Çocuk" (Golden Boy) ödülünde finale kaldı.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

KENAN VE ARDA DA LİSTEDE

Altın Çocuk ödülünde finale yükselen futbolcular şöyle:

Arda Güler, Dean Huijsen, Franco Mastantuono (Real Madrid), Kenan Yıldız (Juventus), Pau Curbasi (Barcelona), Desire Doue, Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu (Paris Saint-Germain), Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri (Arsenal), Jorrel Hato, Estevao (Chelsea), Geovany Quenda (Sporting Lisbon), Leny Yoro (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen), Victor Forholdt (Porto), Lucas Bergvall, Archie Gray (Tottenham), Mamadou Sarr (Strasbourg).

GEÇEN YIL YAMAL KAZANMIŞTI

Borussia Dortmund'dan Jobe Bellingham, Liverpool'dan Giovanni Leoni, Porto'dan Rodrigo Mora, Inter'den Francesco Pio Esposito ve Club Brugge'den Aleksandar Stankovic, "Wild Card" ile finale yükseltildi.

Altın Çocuk ödülünü geçen yıl, Barcelona forması giyen Lamine Yamal kazanmıştı.