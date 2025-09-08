Arda Güler ve Lamine Yamal arasında gerginlik yaşandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 kaybetti.

Karşılaşmanın son bölümlerinde, milli gururumuz Arda Güler ile İspanyol futbolun yükselen değeri Lamine Yamal arasında gerginlik oldu.

Olaylar, Arda Güler'in hızlı bir şekilde serbest vuruş kullanmak istemesiyle başladı.

GÜLER-YAMAL GERGİNLİĞİ ÇIKTI

Tam bu sırada Lamine Yamal, topun önüne geçerek vuruşu engellemeye çalıştı.

Bu sportmenlik dışı hareket, zaten skorun ağırlığıyla gergin olan Arda'nın tepkisine neden oldu.

Yamal'ın bu hamlesi karşısında sinirlenen Arda Güler, Barcelonalı genç yıldızı iterek önünden çekilmesini istedi.

TANSİYON KISA SÜREDE YATIŞTIRILDI

Bu hareket, iki yetenek arasında kısa süreli bir gerilime yol açtı.

Yamal'ın da karşılık vermesiyle tansiyon bir anda yükselirken, duruma hızla müdahale eden Orkun Kökçü, tartışmanın daha fazla büyümesini önledi.

İşte o anlar...