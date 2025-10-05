Abone ol: Google News

Arda Güler, Villarreal maçı öncesinde ödül aldı

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Villarreal'i 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, karşılaşma öncesi ligde eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü aldı.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 09:04
LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 47. dakikada Junior Vinicius'un golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

69. dakikada Junior Vinicius penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Villarreal, 73. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle skoru 2-1'e getirirken, 81. dakikada Kylian Mbappe fileleri havalandırdı ve Real Madrid mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

REAL, MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Villarreal ise 16 puanda kaldı.

ARDA ÖDÜL ALDI

Öte yandan müsabaka öncesi LaLiga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü alan milli oyuncu Arda Güler, 11'de maça başlarken, 64. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

