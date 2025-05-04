Arda Güler'den Celta Vigo'ya mükemmel gol

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İspanya LaLiga'nın 34. hafta mücadelesinde Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid ile Claudio Gonzalez'in çalıştırdığı Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakanın ilk yarısında milli futbolcu Arda Güler, sahneye çıktı. Milli futbolcu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

ARDA'DAN ŞIK GOL

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Arda sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Vazquez'e aktardı.

Vazquez yeniden topunu Arda'ya teslim etti. Arda, ceza sahası içine girdi ve şut açısı aradı.

Ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye çok sert ve düzgün bir şut çıkardı.

Meşin yuvarlak kalenin sol üst köşesi üzerinden ağlarla buluştu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Real Madridli taraftarlar bu gol sonrası büyük coşku yaşadı ve Arda'yı ayakta alkışladı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)