Arda Güler'den İspanyolca röportaj

Geçtiğimiz gün Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda dün Pachuca ile karşılaştı.

Maçta 10 kişi kalan İspanyol devi, milli yıldız Arda Güler’in de attığı golle mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

RÖPORTAJI İSPANYOLCA VERDİ

Güler, karşılaşmanın ardından İspanyol basınından Marca'ya konuştu.

Kulüpler Dünya Kupası için takımıyla beraber ABD'de bulunan genç oyuncu, muhabirin isteğini kırmayarak İspanyolca röportaj verdi.

Son 2 sezondur Real Madrid formasi giyen Güler'in verdiği röportaj sonrası İspanyolcasının günden güne geliştiği görüldü.

GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan geçtiğimiz yıl Real Madrid formasıyla ilk şampiyonluğunu yaşayan Arda Güler, şampiyonluk kutlamalarında İspanyolca konuşmuştu.

Arda Güler, kutlamalarda verdiği İspanyolca röportajda "Buraya geldiğim için, Madrid'de olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.