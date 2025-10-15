Arda Güler'den Ronaldo-Özil benzetmesine cevap

Bu sezon Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'yla farklı bir kimliğe bürünen Arda Güler, İspanyol devindeki performansıyla parmak ısırtıyor.

10 resmi maçta 3 gol ve 4 asist kaydeden milli yıldızımız, takımdaki yeni rolü ve Kylian Mbappe'yle arasındaki uyumla ilgili Fransa'nın önde gelen dergilerinden L'Equipe Magazine'e konuştu.

"KARŞILAŞTIRMA HOŞUMA GİDİYOR"

Real Madrid'in eski yıldızları Mesut Özil-Cristiano Ronaldo ikilisinin yeni nesli olarak belirtilen Arda Güler-Kylian Mbappe hakkında konuşan genç yıldız, "Karşılaştırma hoşuma gidiyor, insanı mutlu ediyor, onlar büyük işler başardılar. Ama büyük başarılar her zaman takımca elde edilir; iki oyuncu sayesinde değil." şeklinde konuştu.

"MBAPPE'YLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Mbappe ile oynamanın çok kolay olduğunu vurgulayan Arda, "Onun özellikleriyle benimkiler birbirini tamamlıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz; aramızdaki oyun akışı çok doğal. Bazen maçlardan önce biraz konuşuruz. 'Bugün şunu yapmalıyız, bunu denemeliyiz.' Ama bazı akşamlarda sadece bir bakış yeter." ifadelerini kullandı.